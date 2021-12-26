ЦСКА
    -
    17:00
    26.12.21
    Арена ЦСКА
    Динамо Минск
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      ЦСКА - Динамо Минск

      Хоккей. Следите за матчем ЦСКА – Динамо Минск на Eurosport.ru! 26 декабря 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Динамо Минск и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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