Адмирал
    -
    10:00
    03.01.22
    Fetisov Arena
    Амур
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Адмирал - Амур

      Хоккей. Следите за матчем Адмирал – Амур на Eurosport.ru! 3 января 2022 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Адмирал и Амур и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Адмирал и Амур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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