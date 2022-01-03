Сибирь
    -
    13:30
    03.01.22
    Ледовый дворец спорта «Сибирь»
    Ак Барс
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Сибирь - Ак Барс

      Хоккей. Следите за матчем Сибирь – Ак Барс на Eurosport.ru! 3 января 2022 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сибирь и Ак Барс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сибирь и Ак Барс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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