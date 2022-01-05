ЦСКА
Завершено
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2
-
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0
14:30
05.01.22
Арена ЦСКА
Нефтехимик
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

ЦСКА - Нефтехимик

Хоккей. Следите за матчем ЦСКА – Нефтехимик на Eurosport.ru! 5 января 2022 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются ЦСКА и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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