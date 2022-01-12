Авангард
    Прервано
    0
    -
    0
    19:30
    12.01.22
    Арена «Балашиха» им. Юрия Ляпкина
    Салават Юлаев
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Авангард - Салават Юлаев

      Хоккей. Следите за матчем Авангард – Салават Юлаев на Eurosport.ru! 12 января 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Авангард и Салават Юлаев и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Авангард и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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