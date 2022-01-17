Динамо Минск
    Прервано
    0
    -
    0
    19:10
    17.01.22
    Минск-Арена
    Северсталь
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо Минск - Северсталь

      Хоккей. Следите за матчем Динамо Минск – Северсталь на Eurosport.ru! 17 января 2022 года в 19:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Динамо Минск и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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