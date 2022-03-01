Металлург Мг
    -
    17:00
    01.03.22
    Арена «Металлург»
    Барыс
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Металлург Магнитогорск - Барыс Астана

      Хоккей. Следите за матчем Металлург Мг – Барыс на Eurosport.ru! 1 марта 2022 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Металлург Мг и Барыс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Металлург Мг и Барыс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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