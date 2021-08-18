Как закончили прошлый сезон

«Ак Барс» – самая мемная команда сезона-2020/21. Чего только стоит выражение Дмитрия Квартального «шиндр-мындр», порвавшее новостную повестку лиги. Тем не менее нельзя сказать, что казанский клуб отличился только непонятным для смертных словосочетанием. «Барсы» остановились в шаге от финала Кубок Гагарина. Семиматчевая полуфинальная серия с «Авангардом» решилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу омичей. Хоккейные эксперты и сами хоккеисты считают, что борьба за финал плей-офф КХЛ на Востоке была яростней и зрелищней, чем сама финальная серия между «Авангардом» и ЦСКА.

Самые важные приобретения

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В межсезонье-2021 соглашение с главным клубом Татарстана подписали девять игроков. Самым ярким из них, пожалуй, стал переход Игоря Бобкова. Бывший вратарь «Авангарда» заменил ушедшего в ЦСКА Адама Рейдеборна. Процент отраженных бросков в прошлом сезоне у Бобкова – 92,3, у Рейдеборна – 93,8. Однако у первого коэффициент надежности за прошедший сезон – 2,1 – выше.

Игорь Бобков Фото: Getty Images

В плюс «Ак Барсу» также следует отнести приобретение нападающего московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого. Контракт с 31-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2022 года. За бело-голубых в минувшем сезоне он набрал 47 (14+33) очков в 59 матчах регулярки и 5 (2+3) баллов в плей-офф.

Вдохновить болельщиков «Ак Барса» должен и трансфер 32-летнего обладателя Кубка Сэнли Стивена Кэмпфера. Американский защитник – возможная замена ушедшему в «Трактор» Альберту Яруллину. Новый генменджер «барсов» Марат Валиуллин не скрывает, что Кэмпфер станет новым лидером обороны: «Кэмпфер – крепкий праворукий защитник с хорошим катанием, он будет одинаково полезен в атаке и обороне. У Стивена в сумме более 500 матчей в НХЛ и АХЛ, он опытный сформировавшийся игрок. Мы рассчитываем на него как на одного из лидеров обороны «Ак Барса».

Самые большие потери

Не только для «барсов», но и для всей Континентальной лиги тяжелым стал уход лучшего легионера за всю историю Найджела Доуса. Он сыграл 543 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, набрал 505 баллов, из них 267 – заброшенные шайбы. Ни один иностранец, который когда-либо играл в КХЛ, близко не подбирался к такому результату. Несмотря на неудачный плей-офф, в регулярке-2020/21 Доус набрал 43 очка в 47 матчах, то есть почти очко за игру. Только пять игроков, не попадающих под лимит, сыграли лучше Найджела: Шипачев, Жафяров, Окулов, Кагарлицкий и Толчинский. Доус наверняка смог бы найти работу в КХЛ, но предпочел комфортный уровень жизни высоким зарплатам и уехал в немецкий «Адлер», так и не выиграв Кубок Гагарина.

Найджел Доус против «Торпедо» Фото: Getty Images

Андрей Педан также покинул Казань после трех лет выступлений. В прошедшем сезоне он набрал 17 (6+11) очков в 52 матчах и стал самым результативным защитником «Ак Барса». В плей-офф провел 14 игр и отличился тремя набранными баллами (1+2). Но с этого года он будет укреплять оборону московского «Динамо».

Еще одним неприятным моментом стал отъезд воспитанника казанской школы хоккея Амира Мифтахова. 20-летний голкипер предпочел «барсам» обладателя двух последних Кубков Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг». С 16 лет Амир был основным вратарем молодежных команд «Ак Барса», но так и не дождался приглашения в основную команду, он поехал покорять НХЛ.

Какой будет оптимальная пятерка

Билялов (в) – Лямкин (з), Юдин (з) – Кагарлицкий (н), Воронков (н), Петров (н)

Конечно, это идеальное звено из игроков с наилучшей статистикой в команде, но на практике, скорее всего, все сложится по-другому, потому что остальные сочетания не должны сильно уступать по силе и результативности первому звену.

Кто тренер и какая задача

Дмитрий Квартальнов Фото: Getty Images

Дмитрий Квартальнов, несмотря на неудачу в Кубке Гагарина, сохранил пост главного. Предстоящий сезон станет для него третьим у руля казанцев. С Квартальновым «барсы» дважды выигрывали регулярку в Восточной конференции, но сезон-2019/20 был приостановлен, а следующей весной от финала Кубка Гагарина их отделило поражение в овертайме. В этом розыгрыше от Квартального ждут только кубка, в противном случае год в «Ак Барсе» станет для него последним.

Лидер

20-летний Дмитрий Воронков стал одним из главных героев розыгрыша Кубка Гагарина. В финале Востока форвард играл со сломанной челюстью против будущего чемпиона. Преображение Воронкова было удивительно тем, что в регулярке статистика была заурядная, а в плей-офф - огонь! В регулярном чемпионате он сыграл 53 матча и набрал 19 (7+12) очков. В плей-офф – всего 15 игр, но оформил 10 баллов, из них шесть голов и четыре результативные передачи. Выиграй команда Квартального Кубок Гагарина, и самым ценным игроком плей-офф точно стал бы Воронков. После сезона в КХЛ молодой форвард съездил на чемпионат мира, на котором дорос до центра первой пятерки. Поэтому в будущем сезоне от Дмитрия ждут дальнейшего прогресса и утверждения в роли лидера команды.

Некстван

Дмитрий Воронков празднует заброшенную шайбу Фото: Getty Images

Воронкова, пожалуй, можно даже назвать некстваном, но он уже далеко не юниор. Будущий чемпионат – третий его полноценный сезон в КХЛ. А вот самым талантливым юниором на данный момент является голкипер Артур Ахтямов. На предсезонном турнире «Кубок Ромазана» в двух первых матчах против «Сибири» и «Металлурга» «барсы» проиграли с общим счетом 1:7. В обоих играх в воротах стоял Бобков. В третьем матче против «Амура» в калитке играл Ахтямов, который не пропустил ни одной шайбы. Квартальнов не мог нарадоваться: «После таких поражений здорово, что сегодня не пропустили. Артур Ахтямов отыграл то, что надо». Возможно, за этот год 19-летний голкипер застолбит место в основной команде или вообще станет стартовым вратарем.

Ожидание от сезона

Оно одно – победа в Кубке Гагарина. Но в межсезонке было довольно много трансферов, соответственно, много новых ребят, молодых. Квартальнов отмечает, что «Ак Барс» в этом году стал играть немного иначе, поэтому нужно потерпеть. Чего-чего, а «барсов» в финале Востока с большой вероятностью можно и нужно ждать.

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