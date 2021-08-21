Как закончили прошлый сезон

СКА – команда, которая хочет быть стабильным претендентом на Кубок Гагарина, но с 2017 года никак не может выполнить главную цель. Вот и в прошлом сезоне питерцы остались только с поражением в финале Западной конференции, проиграв ЦСКА 2-4 в серии.

Самые важные приобретения

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Штаб питерского клуба известен маниакальным желанием заполучить всех самых перспективных игроков российского хоккея. И межсезонка-2021 не исключение.

Первым делом в СКА перешел игрок из Тольятти Федор Свечков. Форвард юниорской сборной стал игроком армейцев в результате обмена с «Ладой», тольяттинская команда получила денежную компенсацию. В минувшем сезоне он успел поиграть за «Ладу» в ВХЛ, набрал 15 (5+10) очков в 38 играх. А также за «Ладью» в МХЛ, где записал на свой счет 15 (4+11) баллов в 15 играх. И стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, набрав 10 очков в 7 играх.

В результате обмена игроков с подольским «Витязем» армейцы заполучили нападающего сборной России Захара Бардакова. Сезон-2020/21 стал для него первым полноценным в КХЛ. В 44-х матчах за «Витязь» он набрал 11 (8+3) баллов. Также был участником молодежного чемпионата мира, где сборная России заняла лишь четвертое место.

Захар Бардаков Фото: Getty Images

Самым громким и в то же время спорным приобретением армейцев с Невы стал вратарь Ларс Юханссон. За все время игры в КХЛ он был стражником ворот у ЦСКА. В 2019 году довел армейцев до победы в Кубке Гагарина, а в минувшем сезоне до финала плей-офф, где ЦСКА уступил «Авангарду» в серии 2-4. Спорным этот трансфер можно назвать, потому что после ухода Магнуса Хелльберга в основе должен был закрепиться Ярослав Аскаров. По версии журнала The Athletic, он считается самым перспективным вратарем планеты. Однако СКА предпочел ему Юханссона, который в этом сезоне будет играть в воротах в паре с Александром Самоновым.

Самые большие потери

В это межсезонье СКА упустил Василия Подколзина – глава штаба Роман Ротенберг недавно сравнивал его с Коннором Макдэвидом. В регулярке за СКА он отыграл 35 матчей и отличился 11 (5+6) очками. В плей-офф за 16 игр набрал 11 (6+5) баллов. Также Василий капитанил на молодежном чемпионате мира, где набрал 4 (2+2) балла за 7 матчей. Василий был надеждой северной столицы, но предпочел продолжать карьеру в НХЛ в «Ванкувере».

В Северную Америку также уехал Владимир Ткачев. Он отыграл за питерских армейцев два года и на протяжении этого времени был одним из самых результативных. В минувшем сезоне он в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 38 (11+27) очков, а в 11 играх плей-офф – 8.

Какой будет оптимальная пятерка

Аскаров/Юханссон (в) – Ожиганов (з), Кирсанов (з) – Тимкин (н), Марченко (н), Морозов (н)

Кто тренер и какая задача

Валерий Брагин, СКА Фото: Getty Images

Валерий Брагин остался главным тренером СКА. И если учесть, что армейцы подписали вратаря-финалиста КГ и других перспективных игроков, экс-тренер молодежной сборной России больше не может себя позволить пролет мимо главног трофея лиги.

Лидер

СКА, пожалуй, единственный клуб, где невозможно предсказать лидера команды. На данный момент капитанскую нашивку носит Евгений Тимкин. Но будет ли он лидером по результативности – вопрос. Также у СКА огромная скамейка игроков, перспективная молодежь, сумасшедшая ротация, поэтому предсказать, кто выстрелит в этом сезоне, нельзя.

Некстван

Матвей Мичков с золотой медалью юношеской Олимпиады-2020 Фото: Getty Images

В составе армейцев много молодых перспективных игроков. Но тренерский штаб большую ставку делает на нападающего сборной России Матвея Мичкова, который уже не первый год шокирует всех своей статистикой. В мире хоккея его называют вторым Овечкиным. В минувшем сезоне в регулярке МХЛ он сыграл 50 матчей и набрал 52 (35+17) очка. На юниорском чемпионате мира Матвей вообще набирал больше двух очков за игру в среднем: 16 (12+4) баллов за 7 матчей. СКА уже успели завербовать юного таланта: контракт рассчитан на 5 лет на 85 миллионов рублей.

Ожидания от сезона

СКА очень хочет заполучить Кубок Гагарина. Но они стали заложниками своей же системы. Постоянная ротация, замена игрока за любую ошибку, нестабильный состав – то, что может помешать им стать чемпионами в очередной раз. С 2017 года они не могут пройти дальше финала Западной конференции, и этот сезон не станет исключением.

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