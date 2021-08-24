Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Джордан Уил рассказал, что, по его мнению, игра в КХЛ предоставляет хоккеистам больше свободы по сравнению с НХЛ.
«Чем больше я играю [в России], тем лучше понимаю европейский хоккей. В Канаде игра очень сильно структурирована. Когда ты получаешь шайбу, то знаешь, что должен делать, куда ее отдать, куда покатиться и так далее. Все как роботы. В КХЛ больше свободы действий. Мне это нравится, но нужно время, чтобы привыкнуть», – цитирует Уила «Р-Спорт».
- Канадец Уил перешел в «Ак Барс» из «Монреаля» летом 2021 года.
- «Ак Барс» – пятикратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина.
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(Фото: официальный сайт «Ак Барса»)
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