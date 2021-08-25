Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов объявил о подписании Континентальной хоккейной лигой контракта с двумя американскими вещателями.
«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один – это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть игр будет показана на Portable.TV», – приводит слова Доброхвалова «Чемпионат».
- Ранее сообщалось о ребрендинге каналов КХЛ ТВ. С нового сезона каналы покажут матчи в формате HD. Также один из каналов переименуют в КХЛ Prime.
- Регулярный чемпионат начнется 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
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