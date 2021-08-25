Как закончили прошлый сезон
«Авангард» стал седьмой командой-обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб обыграл ЦСКА в финальной серии со счетом 4-2. Главной звездой был Илья Ковальчук, который подписался в середине сезона и сразу получил капитанскую нашивку. Ходят слухи, что именно благодаря Кови «ястребы» стали чемпионами, но это не точно.
Самые важные приобретения
КХЛ
Игрок «Авангарда» отвез Кубок Гагарина на могилу погибшего друга
В межсезонье-2021 соглашение с «Авангардом» подписал вратарь Василий Демченко. В КХЛ он провел 223 матча, из них 14 шатаутов. Процент отраженных бросков – 92,4, коэффициент надежности – 2,39. У Василия есть опыт как в российских лигах, так и за океаном. В омском клубе уверены, что Демченко вместе с Шимоном Грубецом составят отличный вратарский тандем.
Василий Демченко
Фото: Getty Images
К атаке «ястребов» из «Витязя» присоединился молодой форвард Александр Дергачев, который заключил односторонний двухлетний контракт. В сезоне-2020/21 он набрал 23 (11+12) очка за 53 матча. Также в 24 года он двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина. В «Авангарде» его видят на месте центрального нападающего, но также отмечают, что он способен сыграть и на краю благодаря универсальности.
Также в нападение омичей перешел бывший форвард ЦСКА Иван Телегин. В прошлом сезоне он набрал 16 (8+8) очков в 57 матчах при показателе полезности «+9». Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что Телегин идеально подходит для системы Боба Хартли. Кроме того, Иван – трехкратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, обладатель Кубка Гагарина и чемпион Олимпийских игр.
Самые большие потери
Крупнейшей потерей для «Авангарда» стал переход самого результативного нападающего Рида Буше в «Локомотив». В чемпионском сезоне Буше провел 51 матч в регулярке, где набрал 48 (24+24) очков, и 21 игру в плей-офф – забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач. За топового нападающего с кубковым опытом омичи запросили у ярославцев всего 20 миллионов, что даже по меркам КХЛ маловато. К слову, за Толчинского год назад руководство «ястребов» заплатило 84 миллиона.
Рид Буше, «Авангард»
Фото: Getty Images
Илья Ковальчук также больше не будет игроком «Авангарда», спасшего его от безработицы в прошлом сезоне, когда ни один клуб НХЛ не предложил Илье контракт. Кови подписался с «Авангардом» в середине сезона – 28 декабря. За 16 матчей регулярного чемпионата он набрал 17 (5+12) очков, за 24 игры в плей-офф – 9, из которых 4 гола и 5 ассистов. Ковальчук покинул «Авангард», потому что до сих пор мечтает о Кубке Стэнли, без которого ему не войти в «Тройной золотой клуб».
Егор Чинахов тоже не стал продлевать контракт с родным клубом – уехал в НХЛ. В свой первый сезон во взрослом хоккее он стал обладателем Кубка Гагарина с весьма неплохой для молодого игрока статистикой. В 32 матчах регулярки он набрал 17 (10+7) очков, в 21 игре плей-офф отметился пятью шайбами и двумя ассистами. Чинахов подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», которые выбрали его в 2020 году на драфте в первом раунде под общим 21 номером.
Какой будет оптимальная пятерка
Грубец (в) – Емелин (з), Чистяков (з) – Зернов (н), Толчинский (н), Грицюк (н)
Кто тренер и какая задача
Боб Хартли, «Авангард»
Фото: Getty Images
Главным тренером «Авангарда» на четвертый сезон остается Боб Хартли. Задача у одного из прете”ндентов на Кубок Гагарина одна – чемпионство. На протяжении трех предыдущих лет «Авангард» стабильно играют в плей-офф: в сезоне-2018/19 они дошли до финала Кубка Гагарина, а в 2020/21 взяли трофей.
Лидер
Лидером команды может стать Сергей Толчинский. В минувшем сезоне он был одним из лучших игроков по результативности. В 51 матче регулярки набрал 46 очков, из которых 15 шайб и 31 результативная передача. В плей-офф за 24 игры отличился 20 (6+14) баллами,а чемпионате мира за 7 встреч набрал 5 (3+2) очков. После ухода Рида Буше, который по результатам прошлого сезона был лучшим снайпером команды, Толчинский с большой вероятностью станет лидером «ястребов».
Некстван
Иван Мирошниченко в юниорской сборной России
Фото: Getty Images
Самый талантливый юниор в системе «Авангарда» – Иван Мирошниченко. В 17 лет он выиграл Юношеские Олимпийские игры, на которых был капитаном. За 4 матча на Олимпиаде набрал 12 (6+6) очков, а ранее стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, где за 7 игр набрал 8 (6+2) баллов. Сейчас он уже играет за основу «Авангарда» в предсезонных турнирах.
Ожидания от сезона
Про Кубок у «Авангарда» говорить сложно, потому что после межсезонья состав команды сильно изменился. Успеет ли Боб Хартли сложить игроков в единое целое – неизвестно. Но в Восточной конференции «ястребы» точно остаются фаворитами на финал.
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