Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов объявил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в карьере.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку – в команде это всегда видят и ценят», – приводит слова Зарипова официальный сайт клуба

Данис Зарипов пять раз брал Кубок Гагарина, дважды – с «Металлургом» и три раза с «Ак Барсом».

В составе сборной России хоккеист выиграл три чемпионата мира – в 2008-м, 2009-м и 2014-м.

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