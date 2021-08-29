Как закончили прошлый сезон

В сезоне-2020/21 ЦСКА упустил Кубок Гагарина, когда с треском провалил два последних финальных матча с «Авангардом» – 0:2 и 0:1. Итого это был третий финал армейцев из четырех, в котором они не смогли дойти до победы, и последний для уже бывшего главного тренера Игоря Никитина.

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В межсезонье вернулись отыгравшие сезон в НХЛ нападающий Михаил Григоренко и защитник Никита Нестеров. Григоренко возвратился в родную команду из «Коламбуса», где за 32 матча набрал 12 (4+8) очков. На чемпионате мира в 2021 году за 5 игр он отличился 7 (3+4) баллами. В сезоне-2018/19 за ЦСКА набирал в среднем очко за игру: в регулярке – 52 (17+35) за 55 игр, в плей-офф – 21 (13+8) за 20 матчей. Для ЦСКА возвращение воспитанника-центрфорварда – серьезное усиление на будущий сезон.

Михаил Григоренко Фото: Getty Images

Нестеров присоединился к линии обороны армейцев после сезона в «Калгари», где за 37 матчей набрал всего 4 очка. На чемпионате мира за 5 встреч – 4 (2+2) очка. До переезда за океан он отыграл за ЦСКА три сезона, поэтому можно сказать, что красно-синие вернули на родину своего же защитника.

ЦСКА поменяли одного шведа, Ларса Юханссона, на другого – Адама Рейдеборна, пришедшего из «Ак Барса». Игравший в тандеме с Тимуром Биляловым Рейдеборн отразил 93,1% шайб в регулярке и 93,8% – в плей-офф. В новом сезоне он будет защищать ворота красно-синих в паре с Иваном Федотовым, который перешел в столичный клуб из «Трактора». В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате он отразил 92,5% бросков, в плей-офф – 90,4%.

Самые большие потери

Летом ЦСКА лишился одного из лучших центрфорвардов России – Максима Шалунова. 28-летний игрок был в ударном звене армейцев и выиграл с ними Кубок Гагарина. В сезоне-2020/21 за 52 матча регулярки он набрал 35 очков, из которых 18 шайб и 17 результативных передач. В плей-офф в 22 играх отличился 18 (12+6) баллами. В ЦСКА Шалунов был тем человеком, который нередко решал судьбу матча в лучшую для армейцев сторону. С этого сезона форвард будет бегать за ярославский «Локомотив». Максим заключил трехлетний контракт с железнодорожниками на 90 миллионов рублей в год, став одним из самых высокооплачиваемых игроков в КХЛ.

Также с этого сезона за армейцев не будет играть и нападающий Максим Мамин. Вместе с ЦСКА он взял Кубок Гагарина в 2019 году, а с этого сезона поехал покорять НХЛ. Форвард подписал однолетний контракт с «Флоридой», финансовые условия которого не были разглашены. В минувшем сезоне в регулярке он набрал 35 (15+20) очков за 55 матчей, а в плей-офф – 12 (6+6) баллов за 22 встречи.

Максим Шалунов, Максим Мамин (ЦСКА), Кубок Гагарина-2020/21 Фото: Getty Images

Большой потерей для красно-синих стал уход тренера Игоря Никитина, который рулил ЦСКА с 2017 года. Под его руководством армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина в 2019 году, обыграв «Авангард» в финальной серии со счетом 4-0. По итогам этого сезона его признали лучшим тренером КХЛ. В сезоне-2020/21 ЦСКА проиграл в финале Кубка Гагарина «Авангарду» со счетом 2:4, и на смену Никитину на пост главного пришел легенда российского хоккея – Сергей Федоров.

Какой будет оптимальная пятерка

Федотов (в) – Нестеров (з), Гилмор (з) – Слепышев (н), Григоренко (н), Андронов (н)

Кто тренер и какая задача

Нетрудно понять, что раз Никитин не смог добыть Кубок в сезоне-2020/21 и его сняли, значит, руководство ЦСКА настроено серьезно. Эту задачу они доверили легенде российского и мирового хоккея, игроку знаменитой «русской пятерки» «Детройта» Сергею Федорову. До этого у коуча ЦСКА не было тренерского опыта вообще. В ЦСКА с 2012 года он был главным менеджером, а с 2016 стал менеджером по селекции. В 2017-м клуб не стал продлевать с ним контракт, но он сохранил свое место в наблюдательном совете.

Лидер

Лидером команды может стать недавно вернувшийся из-за океана Михаил Григоренко. После не очень удачного сезона в НХЛ – 12 очков за 32 матча – в родной команде он может стать одним из самых результативных игроков.

Некстван

Пока ЦСКА играет взрослыми и опытными, в молодежке подрастает будущая надежда армейцев – нападающий Даниил Григорьев. 17-летний воспитанник школы ЦСКА стал чемпионом Кубка Глинки/Грецки, где в составе сборной России набрал 3 (1+2) балла за 5 игр. В сезоне-2020/21 в чемпионатах Москвы он сыграл 22 игры, набрал 36 баллов, из них 12 – заброшенные шайбы, 24 – ассисты. В финале ЮХЛ в 8 матчах он забросил 3 шайбы и отдал 7 пасов. Наступающий сезон для него – первый в МХЛ, но, судя по статистике, он вероятнее всего может стать будущей звездой ЦСКА.

Ожидания от сезона

Несмотря на потерю результативных игроков, усиление ЦСКА не подкачало. Но неизвестно, чего ожидать от новичка Федорова, который стал главным. Нельзя быть уверенным в том, что в этом году ЦСКА возьмет Кубок, но в финале конференций ожидать их вполне возможно.

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