Победа «Авангарда» в сезоне-2020/21 КХЛ вселила надежду на то, что лига наконец сдвинулась в правильном направлении. Доминирование одного-двух клубов постепенно уходит, теперь ни у кого нет подавляющего превосходства в борьбе за Кубок Гагарина. В прошлом году реальных претендентов на титул было как минимум четверо. Станет ли их больше в сезоне-2021/22?

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Последний сезон Зарипова

КХЛ «Авангард» без Кови. Подтвердят ли омичи победу в Кубке Гагарина? 25/08/2021 В 14:00

Перед прошлым сезоном можно было увидеть кучу постов наподобие «Скриньте: в финале встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Регулярный чемпионат это вроде бы оправдал, но плей-офф показал, зачем был придуман такой формат. Дмитрий Квартальнов в очередной раз проиграл в играх на выбывание. Его слабая сторона – седьмые матчи, которые не давались ему ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве», ни теперь в «Ак Барсе».

Рано или поздно Квартальнов справится с этим недостатком. Научиться брать решающие матчи и моменты проще, чем строить сбалансированную команду, умеющую одинаково здорово и атаковать, и обороняться. А это – ключевой скилл казанского тренера. Обвинив во всех грехах легионеров, «Ак Барс» взял на их место новых: Джордан Уил, Стив Кемпфер и Пер Линдхольм уже осваиваются в КХЛ после Да Косты, Викстранда, Доуса и Кормье. Апогеем трансферной политики клуба стал приход элитного по меркам КХЛ форварда Дмитрия Кагарлицкого.

Данис Зарипов («Ак Барс») – ak-bars.ru Фото: From Official Website

В общем, уровень исполнителей как минимум не упал, в способностях Квартальнова наладить химию сомнений нет, а дополнительная мотивация в виде последнего сезона Даниса Зарипова позволяет «Ак Барсу» оставаться главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

Готов ли «Авангард» к защите?

Для «ястребов» этот сезон в Балашихе будет последним – арена в Омске уже достраивается. Город оказался для клуба фартовым – как и Боб Хартли, чье имя будет синонимом подмосковной эпохи «Авангарда» с двумя выходами в финал и долгожданным титулом. По словам коуча, им бы теперь уехать так же эффектно, как и приехали. Но при этом «Авангард» попрощался с массой ключевых игроков. Начали с Ильи Ковальчука, затем «Сент-Луис» забрал прибавившего в аренде Клима Костина, подскочили акции Рида Буше. Шуми Бабаев изо всех сил вытолкал в НХЛ главного некствана лиги Егора Чинахова, а в чекинг-лайн больше не сыграют ни Андрей Стась, ни Алексей Потапов. Секач тоже ушел, но в плей-офф «Авангард» справился и без него.

«Авангард» Фото: Getty Images

Впрочем, «ястребы» сохранили оборонительную линию, а на помощь Сергею Толчинскому и Корбану Найту придут Петер Цигларик, Ярослав Косов, Иван Телегин и Владимир Жарков. А прямо перед сезоном они с «Магниткой» махнулись центрами – Николаем Прохоркиным и Денисом Зерновым. Это позволит команде остаться в топе, но для защиты титула чемпионский состав обновился слишком сильно.

Тактическое отступление армейцев

Позиции СКА пошатнулись еще в прошлом сезоне, когда Питер сделал ставку на молодежь. Пока у Валерия Брагина не получается развить лидеров МЧМ-2020: Василий Подколзин затормозил еще после провальной молодежки 2021-го, а Ивану Морозову вообще не нашлось места в основе – сейчас ему ищут варианты обмена. И хотя армейцы с Невы усилили вратарскую линию Ларсом Юханссоном, а звено Каменев – Тимкин – Швец-Роговой здорово зарекомендовало себя прошлой весной, головной боли у Брагина и Ротенберга будет еще много.

Вроде все было хорошо у ЦСКА. И тут посреди лета, в самом начале подготовки к новому сезону, громыхнула новость об уходе Игоря Никитина. В чем причина (явно не в поражении в финале) и где окажется самый прагматичный тренер России – пока непонятно. Но еще интереснее, справится ли с назначением Сергей Федоров. Легенда, умнейший игрок и непререкаемый авторитет. Поработал на руководящих должностях, но опыта главного тренера у него нет. А в нынешнем ЦСКА любой результат, кроме чемпионского – провал.

Валерий Брагин, СКА Фото: Getty Images

К этому добавился уход Максима Шалунова в «Локомотив» – теперь нужно нарабатывать нового игрока в супертройку с Максимом Маминым и Константином Окуловым. Да, вернулся Михаил Григоренко, но этого может оказаться мало. Пятое место в Кубке Мэра Москвы говорит о том, что задача у трехкратного обладателя Кубка Стэнли тяжелая. ЦСКА и СКА встречались в пяти из последних шести финалов Запада. Сейчас лучший момент, чтобы прервать их свидания.

Хоть кто-нибудь обойдет ЦСКА и СКА?

Отвечать на кажущийся уже вечным вопрос снова будут московское «Динамо» и «Локомотив». Бело-голубые пригласили Алексея Кудашова, а после ухода двух Дмитриев, Яшкина и Кагарлицкого, усилили глубину атакующих звеньев благодаря Эрику О’Деллу и Робу Клинкхаммеру. Судя по предсезонке, у команды нарисовалось неплохое позиционное нападение и большинство, а главное – они отказались от стратегии единственного звездного звена, которая в последнее время ни к чему хорошему не приводит. К этому можно прибавить некогда суперзащитника Вячеслава Войнова, но пока сложно сказать, в какой он форме после года без практики.

«Локомотив» Андрея Скабелки в прошлом плей-офф показал супердисциплинированный хоккей, благодаря которому ярославцы едва не хлопнули ЦСКА. Если развить этот успех, можно многого добиться – а поможет Ярославлю в этом главный джек-пот трансферного окна, тот самый Максим Шалунов.

Георгий Иванов («Локомотив» Ярославль), Сергей Андронов и Мэт Робинсон (ЦСКА Москва), КХЛ Фото: Getty Images

А еще есть «Йокерит». Традиционно крепкий состав со смесью европейцев и североамериканцев. Но пандемийный плей-офф показал, что «джокеры» не готовы к серьезной борьбе, пока кругом действуют коронавирусные ограничения.

Где «Салават» и «Металлург»?

Они по-прежнему будут где-то рядом с «Ак Барсом» и «Авангардом». Уфимцы обошлись без глобальных перестроек, по-прежнему ставя на финское суперзвено. Действительно серьезное изменение – уход связки «долгожителей» Кугрышев – Солодухин, которые дружно отправились в «Спартак». Из глобальных изменений – клуб ограничился сменой руководящего штаба. Стоит ли рассчитывать на прорыв в результате – большой вопрос.

«Металлург» теперь без завершившего карьеру Сергея Мозякина, а главное пополнение – скандальный канадец Бренден Лайпсик. Безусловно, «Магнитка» – по-прежнему топ-клуб, но пока для того, чтобы обойти «Ак Барс» и «Авангард», этого на первый взгляд маловато. Скорее – борьба с «Автомобилистом», «Трактором» и «Барысом».

Рубилово за плей-офф

В прошлом сезоне мы были практически лишены этого зрелища: на Востоке с топ-8 все было понятно за месяц до конца регулярки, а Запад ограничился дуэлью «Спартака» и «Витязя», но и она до последнего тура не дотянула.

«Спартак» Фото: Getty Images

Этот сезон должен стать повеселее. «Сочи», «Витязь», минское и рижское «Динамо» поменяли половину состава, «Спартак» – и того больше. Абсолютно новые расклады, где выстрелить может каждый, а москвичи с подольчанами вообще не выглядят фаворитами. А еще на Запад вернулось «Торпедо», чудом сохранившее Дамира Жафярова и регулярно метящее в плей-офф вне зависимости от конференции.

На Востоке очевидный аутсайдер – «Адмирал», который хоть и вернулся в КХЛ, но пока непонятно зачем. Разве что, помочь «Торпедо» вернуться на Запад. Зато неплохо усилились их соседи из Хабаровска, да и «Куньлунь» в сезон пекинской Олимпиады решил не позориться и собрал более-менее боевой состав. Там же, как минимум, «Сибирь» и «Нефтехимик». На одно-два вакантных места будут претендовать много команд – февраль 2022-го получится веселым.

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