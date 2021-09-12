Континентальная хоккейная лиги перенесла матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

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«В связи с обращением руководства «Авангарда» из-за загруженности «Арены Балашиха», а также по согласованию с «Куньлунь Ред Стар», Лига, в соответствии со статьей 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе даты проведения матча», – сообщили в КХЛ.

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Позже стало известно, что дата матча изменена, потому что в день матча, 25 сентября, на «Арене Балашиха» пройдет стендап-концерт комика Алексея Щербакова.

Игра «Авангарда» с «Куньлунем» перенесена с 25 сентября на 13 ноября.

Алексей Щербаков – участник проектов Stand Up на ТНТ и «Что было дальше?» на ютьюбе.

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