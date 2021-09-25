Нападающий СКА Евгений Тимкин ударил судью в ходе потасовки во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Эпизод произошел на 35-й минуте встречи. У ворот хозяев возникла небольшая стычка, в ходе которой хоккеист питерского клуба ударил по лицу линейного арбитра Дмитрия Шишло. Разбитый нос лайнсмена обернулся для Тимкина дисциплинарным штрафом до конца матча. Видео эпизода доступно на официальном сайте КХЛ.
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Игроки СКА не заметили, что выиграли матч в овертайме. Как?
- СКА победил минское «Динамо» на выезде со счетом 2:1. Победный гол в овертайме на счету Антона Бурдасова.
- Единственную шайбу в составе хозяев забросил Роман Горбунов. У СКА первый гол на счету Марата Хуснутдинова.
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