«Автомобилист» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

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Больше всего жаль вратаря екатеринбуржцев Владимира Галкина, который сделал 27 сэйвов, а одно его спасение достойно хайлайтов лучших моментов сезона.

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Неделей ранее в матче против «Барыса» 21-летний Галкин установил личный рекорд – 53 сэйва за матч.

«Автомобилист» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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