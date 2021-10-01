«Автомобилист» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
Больше всего жаль вратаря екатеринбуржцев Владимира Галкина, который сделал 27 сэйвов, а одно его спасение достойно хайлайтов лучших моментов сезона.
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Неделей ранее в матче против «Барыса» 21-летний Галкин установил личный рекорд – 53 сэйва за матч.
- «Автомобилист» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.
- Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
(Фото: официальный сайт «Автомобилиста»)
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