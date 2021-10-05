4 октября в Новосибирске во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода состоялась благотворительная акция.

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«Сибирь» обещала купить по 10 кг корма фонду для бездомных животных за каждую заброшенную шайбу в матче, но проиграла со счетом 0:3. Несмотря на это, фонд получил 40 кг корма. Как пояснили хоккеисты, для победы надо было забросить четыре шайбы.

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«Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции, отставая на 2 очка от зоны плей-офф.

«Торпедо» идет восьмым на Западе с 14 баллами.

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