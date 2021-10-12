Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с петербургским СКА.
Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт армейского клуба. В СКА Гусев будет выступать под 97-м номером.
- «Торонто» не предложил российскому хоккеисту полноценный контракт после просмотра.
- Гусев уже выступал в составе петербуржцев с 2016 по 2019 год. В 2017-м он завоевал Кубок Гагарина. В 272 матчах за СКА нападающий набрал 318 (104 + 214) очков.
- В прошлом сезоне НХЛ нападающий выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 31 встрече Гусев набрал 10 (4+6) очков.
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