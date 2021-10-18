Хоккеисты «Сочи» и «Авангарда» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Потасовка случилась сразу после стартовой сирены. Как только было произведено вбрасывание, игроки сочинцев Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили перчатки и вступили в драку с Павлом Дедуновым, Никитой Комаровым и Ильей Каблуковым из «Авангарда». Все шестеро в итоге были удалены на 5 минут. Канадец также был оштрафован на 2 минуты за грубость.

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Спустя 6 минут и 14 секунд в матче произошла еще одна драка между Дмитрием Колготиным из «Сочи» и Ярославом Косовым из «Авангарда».

На этот раз зачинщиком драки выступил игрок омского клуба – его удалили на 17 минут. Форвард сочинцев получил 5-минутный штраф.

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