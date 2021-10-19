Бывший нападающий «Ак Барса», «Салавата», «Спартака» и ряда других клубов КХЛ Игорь Мусатов вышел на свободу.
В ноябре 2020-го хоккеист получил 4 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество – он незаконно обогатился на 45 миллионов рублей под видом сделки о продаже биткоинов.
Постановлением Бабушкинского суда Москвы Мусатов был отпущен на свободу по УДО. Решение вступило в законную силу 19 октября. Адвокат уже забрал хоккеиста из СИЗО. Теперь Мусатову нужно зарегистрироваться у инспекторов. В будущем он планирует работать детским тренером, сообщил телеграм-канал Baza.
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Российский хоккеист получил 4 года тюрьмы за мошенничество на 45 млн
- Мусатов был женат на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой, у них есть сын.
- Бывший хоккеист не впервые имеет проблемы с законом – он неоднократно участвовал в драках и дебошах.
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