Опубликовано 19/10/2021 в 15:45 GMT

Бывший нападающий «Ак Барса», «Салавата», «Спартака» и ряда других клубов КХЛ Игорь Мусатов вышел на свободу.

В ноябре 2020-го хоккеист получил 4 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество – он незаконно обогатился на 45 миллионов рублей под видом сделки о продаже биткоинов.

Постановлением Бабушкинского суда Москвы Мусатов был отпущен на свободу по УДО. Решение вступило в законную силу 19 октября. Адвокат уже забрал хоккеиста из СИЗО. Теперь Мусатову нужно зарегистрироваться у инспекторов. В будущем он планирует работать детским тренером, сообщил телеграм-канал Baza

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Мусатов был женат на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой, у них есть сын.

Бывший хоккеист не впервые имеет проблемы с законом – он неоднократно участвовал в драках и дебошах.

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