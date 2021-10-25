Опубликованы ориентировочные зарплатные бюджеты клубов КХЛ в сезоне-2021/22.

Платежные ведомости всех 24 команд лиги оказались в распоряжении Sport24 . Зарплатные данные указаны без учета предполагаемых бонусов, которые заложены в бюджетах клубов. Суммарные затраты клубов КХЛ на зарплаты составляют 14,390 миллиардов рублей. Представители Западной конференции потратят на зарплаты 6,95 миллиардов рублей. Затраты команд Востока на 495 миллионов больше – 7,445 миллиардов рублей.

Наибольший бюджет среди всех клубов КХЛ у ЦСКА, «Локомотива», «Салавата Юлаева» и «Авангарда» – по 900 миллионов рублей. Затем идут СКА (880 миллионов рублей), «Металлург» (820 миллионов), «Автомобилист» (800 миллионов). В зарплатные бюджеты московского «Динамо» и «Ак Барса» заложено по 770 миллионов рублей. Замыкает десятку самых богатых клубов лиги «Трактор» (740 миллионов).

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Меньше всех на зарплаты игроков тратят Адмирал» (280 миллионов рублей), рижское «Динамо» (285 миллионов), «Нефтехимик», «Северсталь» и «Сочи» (по 315 миллионов).

Потолок зарплат в нынешнем сезоне КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пол – 315 миллионов рублей.

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