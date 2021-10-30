Российский хоккеист Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа в Москве.

Трагический инцидент произошел в высотке на Хорошевском шоссе в ночь с пятницы на субботу. Биткин выпал из окна и приземлился на козырек первого этажа. Прибывшие на место медики констатировали смерть 24-летнего спортсмена от полученных при падении с большой высоты травм, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Позже «РЕН ТВ» стали известны подробности произошедшего. Хоккеист вместе с подругой Мариной пришел в гости к приятелю Фурхаду. Компания распивала спиртные напитки. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в какой-то момент Иван стал вести себя агрессивно. Друзья не смогли успокоить молодого человека. Позже один из жильцов увидел парня на козырьке технического этажа, после чего вызвал медиков и полицию.

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Также «РЕН ТВ» удалось выяснить, что всего несколько месяцев назад Биткин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В августе, отдыхая в компании все той же Марины, хоккеист стал участником драки в баре на Ходынском бульваре. Для двух оппонентов Биткина схватка закончилась госпитализацией.

Биткин выступал за московскую «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и китайский «Ценг Тоу». В 2014 году защитник был выбран «Салаватом Юлаевым» на драфте КХЛ.

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