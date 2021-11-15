16-летний форвард Матвей Мичков – один из главных героев финского этапа Евротура в составе сборной России. Мегаталантливый юниор ярко ворвался в главную команду страны и теперь о нем заговорили как о претенденте на поездку в Пекин на зимнюю Олимпиаду-2022. Чем так крут Мичков?

Юниорский чемпионат мира

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В статусе одного из главных талантов российского хоккея Мичков утвердился после ЮЧМ-2021, который проходил в Техасе с 26 апреля по 6 мая. В игре против Германии форвард сделал покер и побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором четырех голов на ЮЧМ среди россиян в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 20 дней. Одну из шайб дерзкий юниор забросил в стиле лакросс.

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Также Мичков стал первым игроком сборной России на ЮЧМ, оформившим хет-трик за один период. По окончании турнира ему достались титулы лучшего снайпера и бомбардира ЮЧМ – в семи матчах игрок набрал 16 (12+4) очков. Также Матвей был признан лучшим нападающим и MVP турнира. Правда, сборная России завоевала лишь серебро ЮЧМ – в финале со счетом 3:5 проиграли Канаде.

До этого Мичков зажег на юношеских Олимпийских играх – в январе 2020-го он привел сборную России до 16 лет к золотым медалям турнира. В четырех матчах форвард набрал 14 (9+5) очков – до Мичкова сделать это еще не удавалось никому. Самым ярким индивидуальным перфомансом стала игра против Дании, в которой Матвей оформил покер. В финале сборная России без проблем убрала США – 4:0.

МХЛ и КХЛ

Форвард выступает за СКА, но не является продуктом академии петербургского клуба. Мичков – воспитанник ярославского «Локомотива», в который перешел из пермского «Молота» в 9 лет.

Самым ярким периодом в составе «Локомотива-2004» стал сезон-2019/20: Матвей набрал 109 (70+39) очков в 26 матчах и стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги до 16 лет. В одном из матчей на открытый чемпионат Москвы среди юниоров Мичков оформил дубль из лакросс-голов. Потрясающие броски из-за ворот с шайбой на крюке постепенно становились главной фишкой юного форварда.

В мае 2020 года Мичков разорвал контракт с «Локомотивом» и перешел в петербургский СКА – по информации РИА Новости, ярославцы получили за 15-летнего хоккеиста денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Матвей дебютировал в КХЛ 2 сентября 2021-го в матче с «Северсталью» – он стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который сыграл в лиге. Форвард провел на площадке 13 минут и мог оформить первую шайбу в первом же матче, но не реализовал выход один на один.

Первые голы в КХЛ пришли в третьей игре – против «Адмирала». Мичков оформил дубль и отметился результативной передачей, а СКА победил со счетом 9:2.

Форвард забил в возрасте 16 лет 270 дней и занял 3-е место в списке самых молодых снайперов КХЛ – уступил только Максиму Кицыну («Металлург» Новокузнецк, сезон-2008/09, 16 лет и 254 дня) и Владимиру Тарасенко («Сибирь», сезон-2008/09, 16 лет 265 дней). Зато Мичков стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 3 (2+1) очка за матч.

После яркого дебюта в главной команде СКА Мичков вернулся в МХЛ за игровой практикой. В трех играх за «СКА-Варяги» форвард выбил 5 (4+1) очков, а в матче против «Академии Михайлова» даже отметился шайбой с отрицательного угла.

До этого Мичков уже выступал в МХЛ – в сезоне-2020/2021. Первый же сезон форварда в лиге закончился тем, что он сокрушил снайперский и бомбардирский рекорды Никиты Кучерова, которые держались более 10 лет. Матвей набрал 61 (42+19) очко в 59 играх.

Кубок Карьяла

Яркую игру Мичкова не мог не заметить тренерский штаб главной команды страны, и форвард получил дебютный вызов в сборную России. С попаданием в состав национальной команды на финский этап Евротура юного хоккеиста поздравил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Привет, Матвей! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя все получится», – сказал Овечкин.

Уже в дебютном матче против сборной Финляндии Мичков побил рекорд Александра Овечкина и Владислава Третьяка: стал самым молодым игроком в истории сборных России и СССР, сыгравшим за национальную команду. Матвей вышел на лед в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней.

А в матче против сборной Швеции переписал еще одно достижение Ови – стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. Гол, конечно же, был забит в стиле лакросс.

Он уже задрафтован в НХЛ?

Форварду только предстоит узнать клуб в главной хоккейной лиге мира: в силу возраста Матвей не мог участвовать в процедуре драфта в 2021 году, по этой же причине он пропустит и драфт-2022. Forbes назвал Мичкова одним из главных фаворитов драфта НХЛ в 2023 году.

Может ли попасть на Олимпиаду?

После яркого дебюта и переписанных рекордов Мичкова ожидаемо спросили о поездке в Пекин. И дерзкий юниор признался, что был бы не против сыграть в одной команде с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым: «Пусть я только начал в сборной, но я мечтаю попасть на Олимпиаду в Пекин. Мне кажется, это правильно – мечтать об этом».

Матвей Мичков Фото: Getty Images

Правда, первый вице-президент ФХР и генеральный директор СКА Роман Ротенберг считает, что в случае с Мичковым спешка может только навредить.

«Мы все решения принимаем вместе – и с Матвеем, и с его родителями. Потому что ведь он несовершеннолетний. Он еще школьник, делает уроки после матча. Мы у него в сборной проверяем, сделал ли он домашнее задание. Это ведь очень важный вопрос, и мы должны это контролировать.

Мичков – уникальный хоккеист. Но нельзя форсировать события. Мы должны готовить его спокойно, плавно, аккуратно перемещая из команды в команду, из сборной в сборную. Были примеры, когда талантливого игрока перегружали, и это мешало его развитию. Мичкова же дергать не нужно. Пусть играет месяц в молодежке, месяц – в вышке, потом – в КХЛ. Не надо выхолащивать парня», – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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