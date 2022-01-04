Появилась информация, что глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг возглавит клуб. Прежний главный тренер Валерий Брагин, занимавший пост на протяжении полутора сезонов, будет переведен на роль ассистента в тренерском штабе.
С 2011 года и по настоящее время Ротенберг занимает менеджерские должности в армейском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.
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Источник – «СЭ».
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