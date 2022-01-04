«В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера», – заявила пресс-служба СКА.

Роман Борисович к этому шел давно – с тех самых пор, как стал отвечать за развитие российского хоккея. У него были разные должности, но суть оставалась неизменной: Ротенберг стремился собрать всю власть вокруг себя.

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СКА выигрывал, сборная проигрывала, но что бы функционер ни делал, в него летели лучи критики. Главный посыл – человек, не имеющий хоккейного бэкграунда, не должен принимать ключевые решения. Выпускника Европейской Школы Бизнеса в Лондоне это не останавливало, и он стал вмешиваться в игровой процесс. Начал с отбора игроков в клубе и сборной, став кем-то вроде генерального менеджера. Но для укрепления влияния в хоккейной тусовке этого мало: в отличие от НХЛ, в российских командах все внимание обращено к главным тренерам. Поэтому, окончив Высшую школу тренеров в Омске, он встал на лавку.

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Каждый следующий коуч в СКА и сборной по факту имел все меньше полномочий. Сложилась не самая здоровая обстановка. Номинально главный человек на скамейке мало за что отвечал и не имел серьезного авторитета, но после поражений именно его ставили к стенке. Головы сыпались одна за другой каждый год, желающих быть следующим становилось все меньше. Если Олег Знарок еще мог встать в позу, то для Валерия Брагина Ротенберг стал абсолютным руководителем.

В прошлом сезоне, когда Валерий Николаевич лечил коронавирус, начальник уже исполнял его обязанности. Тогда это можно было расценить как смелый поступок, вызванный форс-мажором: Роман Борисович вывел на лед совсем зеленых парней, ведь вместе с главным тренером на карантин отправилась половина основного состава. Но с выздоровлением Брагина мало что поменялось: Ротенбергу так понравилось рулить, что двигаться с этого места он уже не собирался. В этом плане сегодняшняя рокировка – формальность.

Роман Ротенберг (в центре) и Валерий Брагин (справа) на скамейке СКА Фото: Getty Images

Но формальности тоже важны. Во-первых, всем окончательно понятно, кому задавать вопросы об успехах и неудачах команды. Во-вторых, именно из-за неразберихи в руководстве возникают неприятные моменты вроде тренерской каши перед Олимпиадой и МЧМ, когда коучей меняли чуть ли не каждый день, а боссы путались в показаниях и указывали друг на друга.

Теперь все четко: Ротенберг управляет всеми аспектами жизни СКА. Назначение произошло незадолго до плей-офф, так что за результаты сезона отвечать теперь именно ему. Будет непросто, учитывая, что у Питера сейчас нет такого превосходства по исполнителям, как несколько лет назад. Возможно, с большими победами придется подождать.

Но чего Роману не занимать – это амбиции. И они уходят далеко за пределы Санкт-Петербурга. Если он возьмет Кубок Гагарина или хотя бы приблизится к нему вплотную, то откроет дорогу туда, откуда его пока вытеснили – в «Красную машину». Ее Ротенберг мечтает возродить уже давно. И кажется, рано или поздно российский хоккей к этому придет, нравится это кому-то или нет.

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