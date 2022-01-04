Роман Ротерберг удачно дебютировал на посту главного тренера СКА: его команда расправилась с китайским «Куньлунем» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Но после встречи Ротенберг, возможно, переволновался: он сравнил себя со знаменитым футбольным тренером Жозе Моуринью, но забыл точное имя португальца, а также у кого тот работал переводчиком.
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«Зачем мне быть тренером? Знаете, как начинал Йозе Марино? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона (на самом деле – у Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту» – Eurosport.ru). Но впитал в себя методики Фергюсона и стал успешным тренером. Таких тренеров в истории много».
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