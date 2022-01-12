Континентальная хоккейная лига объявила о переносе нескольких игровых дней в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте, по состоянию на 12 января положительные тесты на ковид сдал 171 человек, среди которых 124 хоккеиста. Лига решила перенести игровые дни 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых объявит дополнительно. КХЛ не перенесла матчи «Адмирал» – «Сибирь» и «Нефтехимик» – «Трактор» 12 января, «Автомобилист» – «Северсталь» и «Витязь» – «Барыс» 13-го числа и «Адмирал» – «Сибирь» 14-го. Решение об игре СКА и «Сочи» примут в день матча.

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Источник: официальный сайт КХЛ.

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