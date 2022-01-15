Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Это произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а девочке – 12. Дело было заслушано 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено.

Изначально Буше предъявили обвинение в преступлении сексуального характера первой степени, за которое срок наказания варьируется от 25 лет до пожизненного заключения. На декабрьских слушаниях окружной судья Патрик Конлин принял от хоккеиста заявление о меньшем обвинении, согласившись приговорить его без предварительного тюремного заключения. Судья принял во внимание возраст Буше на момент изнасилования, а также срок давности преступления. Потерпевшая выразила несогласие с решением суда.

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«Рид Буше в настоящий момент находится в расположении «Локомотива» и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», – прокомментировали в пресс-службе клуба по информации «Р-Спорт».

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