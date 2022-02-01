Форварду ярославского «Локомотива» Риду Буше вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней девушки. Он получил год тюрьмы условно с четырьмя годами испытательного срока. Если хоккеист нарушит условия приговора, то его наказание могут пересмотреть в сторону увеличения – до 15 лет лишения свободы с включением в список насильников.

Преступление произошло в 2011 году. На тот момент Буше было 17 лет, а девушке – 12. Сперва проступок был квалифицирован как преступление сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Позже судья разрешил Риду подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения, приняв во внимание возраст Буше на момент изнасилования, а также срок давности преступления.

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Источник: Detroit Free Press.

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