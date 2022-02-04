Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с предложением не доигрывать регулярный чемпионат, сообщили в эфире программы «Время».
«КХЛ предлагает не доигрывать регулярный чемпионат страны. Эту инициативу еще предстоит утвердить совету директоров КХЛ и Федерации хоккея России. Решение не доигрывать регулярку, уверены в КХЛ, позволит избежать заражения игроков и зрителей. Важно, что клубы в оптимальных составах смогут подойти к играм на вылет.
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Продолжать внутренний чемпионат невозможно, многие игроки КХЛ представляют свои сборные на Олимпиаде в Пекине», – озвучила заявление лиги телеведущая Первого канала Екатерина Андреева.
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Руководство КХЛ 12 января приняло решение приостановить регулярный чемпионат в связи с ростом числа случае заражения коронавирусом в командах лиги. 16 участников плей-офф предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.
Чтобы избежать заражений сборная России по хоккею даже полетела в Пекин отдельно от остальных спортсменов, чем вызвала у многих недовольство. При этом меры ее не спасли.
Источник: «Р-Спорт»
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