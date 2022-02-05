Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата.

«Для того, чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учетом текущей ситуации с пандемией, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», – цитирует официальный сайт лиги президента КХЛ Алексея Морозова.

Ad

Также известны пары первого раунда плей-офф, которые будут определены по проценту набранных очков. Первые игры серии пройдут 1 марта.

КХЛ КХЛ хочет досрочно завершить регулярный чемпионат 18 ЧАСОВ НАЗАД

Западная конференция

СКА – «Динамо» Минск

«Йокерит» – «Спартак»

ЦСКА – «Локомотив»

«Динамо» Москва – «Северсталь»

Восточная конференция

«Металлург» – «Барыс»

«Трактор» – «Нефтехимик»

«Ак Барс» – «Авангард»

«Салават Юлаев» – «Сибирь»

Источник: КХЛ.

КХЛ Игроку «Локо» дали условный срок за изнасилование несовершеннолетней 01/02/2022 В 05:30