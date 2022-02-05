Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата.
«Для того, чтобы плей-офф состоялся максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков с учетом текущей ситуации с пандемией, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», – цитирует официальный сайт лиги президента КХЛ Алексея Морозова.
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Также известны пары первого раунда плей-офф, которые будут определены по проценту набранных очков. Первые игры серии пройдут 1 марта.
КХЛ
КХЛ хочет досрочно завершить регулярный чемпионат
Западная конференция
- СКА – «Динамо» Минск
- «Йокерит» – «Спартак»
- ЦСКА – «Локомотив»
- «Динамо» Москва – «Северсталь»
Восточная конференция
- «Металлург» – «Барыс»
- «Трактор» – «Нефтехимик»
- «Ак Барс» – «Авангард»
- «Салават Юлаев» – «Сибирь»
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Источник: КХЛ.
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