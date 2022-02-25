25 февраля хоккейный клуб «Йокерит» поставил в известность КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нам очень жаль терять «Йокерит» – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», – прокомментировал решение команды президент КХЛ Алексей Морозов.

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Информацию о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина объявят дополнительно.

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