25 февраля хоккейный клуб «Йокерит» поставил в известность КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
«Нам очень жаль терять «Йокерит» – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона 2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами Лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», – прокомментировал решение команды президент КХЛ Алексей Морозов.
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Информацию о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина объявят дополнительно.
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Источник: КХЛ.
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