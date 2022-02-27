Рижское «Динамо» вышло из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил Юрис Савицкис, глава правления клуба, возрожденного в 2008 году специально для выступления в КХЛ.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой», – сказал Савицкис.

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Источник: официальный сайт «Динамо».

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