Хоккейный клуб «Авангард» на официальном сайте объявил, что 18-летний нападающий Иван Мирошниченко проходит лечение в Германии и, возможно, пропустит весь следующий сезон.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

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Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмет на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!» – сказано в сообщении клуба.

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Чуть позже журналист Алексей Шевченко пояснил, что речь идет о разновидности рака – злокачественном образовании лимфоидной ткани.

«Авангард» признал. По этическим соображениям я не писал того, что уже знал давно. У Ивана лимфома Ходжкина. Он обязательно победит эту болезнь. Мы верим в него», – написал Шевченко в телеграме.

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