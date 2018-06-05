Вашингтон
Завершено
0
6
-
2
0
3:00
05.06.18
Веризон Центр
Лас-Вегас
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Вашингтон - Лас-Вегас
НХЛ - 5 июня 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Вашингтон – Лас-Вегас на Eurosport.ru! 5 июня 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вашингтон и Лас-Вегас и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вашингтон и Лас-Вегас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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