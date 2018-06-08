Лас-Вегас
    -
    3:00
    08.06.18
    Ти-Мобайл Арена
    Вашингтон
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      Лас-Вегас - Вашингтон
      НХЛ - 8 июня 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лас-Вегас – Вашингтон на Eurosport.ru! 8 июня 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лас-Вегас и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лас-Вегас и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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