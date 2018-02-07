Виннипег
    -
    4:00
    07.02.18
    МТС Центр
    Аризона
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
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      Виннипег - Аризона
      НХЛ - 7 февраля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Аризона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Виннипег – Аризона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Виннипег и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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