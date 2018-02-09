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Баффало - Айлендерс
НХЛ - 9 февраля 2018
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Баффало – Айлендерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 9 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Баффало – Айлендерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Баффало и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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