Вашингтон
Завершено
0
4
-
2
0
3:00
10.02.18
Веризон Центр
Коламбус
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Вашингтон - Коламбус
НХЛ - 10 февраля 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Вашингтон – Коламбус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Коламбус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Вашингтон и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0