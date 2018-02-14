Детройт
    -
    3:30
    14.02.18
    Little Caesars Arena
    Анахайм
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      Детройт - Анахайм
      НХЛ - 14 февраля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Детройт – Анахайм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Анахайм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Детройт и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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