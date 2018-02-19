Баффало
    -
    23:00
    19.02.18
    HSBC Арена
    Вашингтон
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

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      Баффало - Вашингтон
      НХЛ - 19 февраля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Баффало – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 19 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Баффало – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Баффало и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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