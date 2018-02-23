Нью-Джерси
    -
    3:00
    23.02.18
    Пруденшал Центр
    Миннесота
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
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      Нью-Джерси - Миннесота
      НХЛ - 23 февраля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 23 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Джерси – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Нью-Джерси и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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