Флорида
    -
    3:30
    23.02.18
    БанкАтлантик Центр
    Вашингтон
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      Флорида - Вашингтон
      НХЛ - 23 февраля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Флорида – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 23 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Флорида – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Флорида и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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