Бостон
    -
    1:00
    04.03.18
    ТД Гарден
    Монреаль
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бостон - Монреаль
      НХЛ - 4 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Бостон – Монреаль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Монреаль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Бостон и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0