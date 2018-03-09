Лос-Анджелес
    -
    6:30
    09.03.18
    Стэйплз Центр
    Вашингтон
      НХЛ • Регулярный
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      Лос-Анджелес - Вашингтон
      НХЛ - 9 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лос-Анджелес – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Лос-Анджелес и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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