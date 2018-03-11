Нэшвилл
    -
    4:00
    11.03.18
    Бриджстоун Арена
    Нью-Джерси
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

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      Нэшвилл - Нью-Джерси
      НХЛ - 11 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нэшвилл – Нью-Джерси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нэшвилл – Нью-Джерси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Нэшвилл и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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