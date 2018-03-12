Аризона
    -
    4:00
    12.03.18
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      Аризона - Ванкувер
      НХЛ - 12 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Ванкувер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 12 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аризона – Ванкувер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Аризона и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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