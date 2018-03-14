Монреаль
    -
    2:30
    14.03.18
    Белл Центр
    Даллас
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      Монреаль - Даллас
      НХЛ - 14 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Монреаль – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 14 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Монреаль – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Монреаль и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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